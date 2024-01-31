شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس: مسلسل "حالة خاصة" نجح فى خلق حالة جميلة عند كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حسن أبو الروس عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "حالة خاصة"، ونشر عدد من الصور له من كواليس العمل عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "حالة خاصة نجح في خلق حالة خاصة عند كل الناس".

وتابع "وردود الفعل على شخصية عز حقيقي أسعدتني جداً.. شكراً من قلبي لكل طاقم العمل اللي ما حدش فيهم بخل بأنه يطلع أفضل ما عنده علشان المسلسل ينجح النجاح ده.. بحبكم يا روح القلب".



حسن أبو الروس وطه دسوقي

مسلسل "حالة خاصة" مكون من 10 حلقات، وعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.



حسن أبو الروس في حالة خاصة



حسن أبو الروس في حالة خاصة



حسن أبو الروس في حالة خاصة



حسن أبو الروس في حالة خاصة



حسن أبو الروس في حالة خاصة



حسن أبو الروس في حالة خاصة