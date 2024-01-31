شهدت منطقة وندر جاردن أمس في آخر فعالياتها حضوراً كثيفاً من قبل الزوار الذين استمتعوا بمرافقها وحدائقها المميزة خلال الأشهر الماضية التي مثلت فيها واحدًا من أكثر الأماكن احتضاناً للفعاليات الترفيهية والأوقات المميزة للعائلات والأطفال والأفراد.
وتعد منطقة وندر جاردن التي انتهت فعالياتها اليوم واحدة من أبرز الخيارات الترفيهية بالعاصمة الرياض، حيث تجمع بين الحدائق الخضراء والألعاب العالمية، والمتاجر والمقاهي، كما تحتضن مجموعة من الطيور التي تتخذ النوافير والأشجار موطنًا لها في التجربة الاستثنائية التي مثلتها المنطقة في موسم الرياض هذا العام.
وتمثل منطقة وندر جارن عنصرًا ترفيهيًّا عالميًّا من بين المناطق الأخرى التي يزخر بها موسم الرياض، والتي تستقبل يوميا آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها.
ويشكل موسم الرياض بفعالياته الترفيهية المتتابعة كرنفالا عالميًّا يجمع أبرز عناصر الترفيه، ويستضيف المؤثرين في الرياضات والألعاب العالمية، إضافة إلى تنظيم المعارض والمهرجانات، والإسهام في جعل العاصمة الرياض وجهة ترفيهية إقليمية وعالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقديمها ألوانا من الترفيه.. وندر جاردن تودع زوار موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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