أنغام وفؤاد عبد الواحد على مسرح واحد في مهرجان فبراير الكويت 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع كلا من الفنانة أنغام والفنان فؤاد عبد الواحد على مسرح غنائي واحد، وذلك ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024 الغنائي، والذي يضم كوكبة ضخمة من النجوم العربية والخليجية.

موعد حفل أنغام وفؤاد عبد الواحد في فبراير الكويت 2024

ومن المقرر أن يقام حفل أنغام وفؤاد عبد الواحد في 8 فبراير على مسرح أرينا كويت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

افتتاح فبراير الكويت 202 مع صوت فنان العرب محمد عبده

تفتتح فعاليات فبراير الكويت 22024، غدًا الخميس، مع فنان العرب محمد عبده، والتي تستمر قرابة الثلاث أسابيع، على أن تقام جميع الحفلات على مسرح الكويت أرينا بالعاصمة.

تاريخ مهرجان “هلا فبراير” وأجواء الاحتفال:

يُعد مهرجان “هلا فبراير” واحدًا من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات:

كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع اختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير .

حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.

