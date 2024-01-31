"أهل مصر" .. معرض الكتاب يستقبل 120 شابا من المحافظات الحدودية غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، غدا الخميس، 120 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

واستمرت اليوم بقصر ثقافة روض الفرج فعاليات الورش الفنية والحرفية المتنوعة بالملتقى الذي يستضيف شباب 6 محافظات حدودية هي شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وأسوان مع شباب محافظة القاهرة.

وتنوعت الورش الفنية التي يقدمها نخبة من المتخصصيين والأكاديميين بين "الجلود الطبيعة، الأركت، الخيامية، الطرق على النحاس، النحت على الصدف، الحلي والإكسسوارات، الرسوم المتحركة، الأداء المسرحي، تصميم الأزياء، التصوير، الديكوباج"، والتى تهدف من خلالها الهيئة إلى رعاية مواهب شباب المحافظات الحدودية وتنميتها.

وتم تنفيذ البروفة الجنرال للعرض المسرحي الذي سيعرض في حفل الختام بعد غد الجمعة بالقصر بعنوان "فيها حاجة حلوة" للمخرج محمد صابر.

ويقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

ورش وعروض فنية لأبناء قرية هوارة ضمن برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا

من ناحية أخرى، شهدت المدرسة الإعدادية بقرية هوارة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، والمقام برعاية وزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع محافظة المنيا.

تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "التكافل وأثره في دعم السلام" تحدث خلالها محمد عبد الظاهر عن مفهوم التكافل الاجتماعي موضحا أهميته في تحقيق الترابط بين الأفراد.

من ناحيته أشار د. أمجد العطار إلى ضرورة إفشاء السلام في المجتمع، مؤكدا على أهمية تقبل الرأي الآخر وعدم التفرقة بين الأفراد، من أجل بناء مجتمع صالح يدعمه الترابط والتعاون، تلى ذلك ورشة تصميم مشغولات يدوية لسيدات القرية تدريب مشرفات نادي المرأة بقصر ثقافة المنيا.

واختتم اليوم المقام بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، بعرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية، تضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور منها "التحطيب، والعصا" بقيادة الفنان يحيى عبد العليم.

تنظم قصور الثقافة برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا، ضمن برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، ومؤسسة مصر الخير، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة