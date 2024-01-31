موعد تصوير محمد رمضان لفيلمه الجديد "أسد أسود"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم محمد رمضان لتصوير فيلمه الجديد “أسد أسود” منتصف فبراير المقبل من تأليف الأخوة خالد وشيرين دياب.



حيث أوشك المخرج محمد دياب على الانتهاء من التفاصيل الأخيرة للعمل، والذى يعد أول تعاون بينهما في السينما.

وانتهى محمد دياب من معاينة أماكن التصوير المقررة في جدول ديكورات الفيلم، خاصة أن العمل تدور أحداثه في حقبة زمنية محددة سيتم الإعلان عنها مع بدء التصوير .

وكانت تعاقدت الشركة المنتجة مع كلا من محمد رمضان، خالد الصاوى، ماجد الكداونى، وشريف سلامة، وتقدم البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، ومن السودان تعاقدت الشركة مع كلا من اسلام مبارك ، محمود السراجى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الممثلين للعمل خلال الفترة المقبلة

وكان أحيي النجم محمد رمضان، حفل إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

محمد رمضان

تصريحات محمد رمضان

وكان رمضان، قال في تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

محمد رمضان

كأس أمم إفريقيا

تنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024. وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

محمد رمضان

محمد رمضان في ضيافة الأمير تركي بن سلمان بالسعودية

وكان قد التقى النجم محمد رمضان، بسمو الأمير تركي بن سلمان شقيق ولي العهد محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية.

ونشر رمضان، صورة تجمعه مع شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تشرفت بلقاء الحبيب الغالي والصديق العزيز سمو الأمير تركي بن سلمان.. ربنا يحفظه ويبارك في عائلته الكريمة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان".