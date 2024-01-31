بالصور.. كواليس جديدة من مسلسل "عتبات البهجة"استعدادًا لعرضه رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل "العدل جروب" الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة" الترويج لكواليس المسلسل استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للعدل جروب على "انستجرام" صور جديدة من كواليس التصوير تخللها النجم الكبير يحيي الفخراني وعدد من أبطال المسلسل وهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محسن منصور، مطرب المهرجانات عنبة، الفنانة جومانا مراد، الفنان علاء مرسي، الفنانة هنادي مهنا.

تدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة" في إطار درامي حول أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده، والمسلسل مقتبس من رواية لإبراهيم عبد المجيد، ويمثل المسلسل عودة "الفخراني" للدراما التلفزيونية بعد غياب سنوات من اخر مسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي عرض ضمن موسم رمضان 2021.

يذكر أن آخر مشاركات جمال العدل الإنتاجية كانت بمسلسل "1000 حمدالله على السلامة" بطولة النجمة يسرا وعرض بموسم دراما رمضان 2023.