دنيا سمير غانم تكشف كواليس عرض مسرحية "أنستونا" في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن كواليس عرض مسرحيتها "أنستونا" ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وسط مشاركة نخبة من نجوم المسرح منهم الفنان بيومي فؤاد على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

والتقت كاميرا "ET بالعربي" مع "دنيا" وعبرت عن سعادتها بعرض المسرحية في موسم الرياض قائلة: "دي أول مسرحية في حياتي فكنت مهتمة جدًا أني أعمل عمل يعني ان شاء الله يليق بكل الجمهور في الوطن العربي كله".

واستكملت: "كان بيجي لنا ناس كتير جدًا من كل الوطن العربي و من الرياض كانوا بيقولولي امتى هتيجى موسم الرياض، واحنا عرضنا في مصر وحضرنا للمسرحية 9 شهور وتعبنا جدًا فيها فالحمد لله انا جيت اهو وان شاء الله يارب المسرحية تعجبكم".

تدور أحداث مسرحية "أنستونا" حول مطربة تعيش في حارة شعبية وتحلم بالوصول للنجومية والشهرة ويتم اكتشافها من قبل مايسترو يؤدي دوره الفنان بيومي فؤاد، يشارك ببطولة المسرحية كلًا من سامي مغاوري، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، تأليف كريم سامي، إخراج خالد جلال.

يذكر أن آخر مشاركات دنيا سمير غانم كانت بمسلسل "جت سليمة" والذي عرض ضمن موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، بطولة خالد الصاوي وهالة فاخر ومايان السيد وغادة طلعت وإيمان السيد وغيرهم.