آيتن عامر تكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم "درويلة" يعرض 7 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة أيتن عامر عن الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "درويلة" ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه في دور العرض السينمائي يوم 7 فبراير المقبل.

وتشارك "أيتن" في فيلم "درويلة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان محمود عبد المغني، الفنان عمرو عبد الجليل، وأوضح الإعلان العديد من المطاردات والمناوشات في إطار تشويقي.

وعرض للفنانة أيتن عامر مؤخرًا فيلم "بلوموندو" بطولة الفنان حسن الرداد وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن أيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة الفنان ياسر جلال، مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي والمقرر عرضهما خلال موسم دراما رمضان المقبل.