شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمى لفيلم "درويلة" قبل عرضه الأربعاء المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "درويلة" البرومو الرسمي للعمل استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربي يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير، ليتلحق بقائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وسيطر على البرومو مشاهد الأكشن مع إثارة وتشويق.

فيلم "درويلة" بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وموسيقى تصويرية تامر عطا الله الشهير بـ(توسى) وقصة وسيناريو وحوار لـ محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

ويعرض حالياً في السينمات أفلام "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبرى وماجد الكدوانى، "شماريخ" بطولة آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوى، "الحريفة" بطولة نور النبوى، "الاسكندرانى" بطولة أحمد العوضى وزينة، "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، "أنا وابن خالتي" بطولة بيومى فؤاد وسيد رجب، "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا، "الملكة" بطولة هالة صدقى.

كما يعرض أفلام "ليلة العيد" بطولة يسرا، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، عبير صبرى، هنادى مهنى وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، و"رحلة 404" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح وتأليف محمد رجاء وإخراج هانى خليفة، "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى وشيرى عادل.