شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يحتفل بعقد قران ابنته (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان عصام كاريكا بعقد قران ابنته المخرجة "مى"، على المهندس هشام نبيل، وسط أجواء عائلية، وحضور من الأصدقاء والأقارب.

وكان قد ظهر "كاريكا" برفقه كل من الفنانة سناء يوسف والفنان جلال الزكي والمنتج أحمد عفيفي والشاعر عبد الله حسن والفنان وائل التوني، فى العرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي، منذ عدة أسابيع.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.



ابنه الفنان عصام كريكا مع زوجها



احتفال العروسان



العروسان بعد عقد القران