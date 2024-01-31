شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لـ مسلسل Shōgun بعد عامين ونصف من التحضيرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على مسلسل الحركة والإثارة Shōgun الملامح الأولى للعمل الذى يتم التحضير له منذ أكثر من عامين ونصف العام، بعد اختيار أبطال العمل في مايو 2021.

وطرحت منصة Hulu ومنصة FX، الإعلان الترويجي للمسلسل الياباني عبر حساباتها المختلفة، لتعلن وصوله للعرض في 27 فبراير المقبل.

ويلعب الثنائى سانادا وجارفيس دورالبطولة، حيث يقدمان شخصية يوشي توراناجا وشخصية جون بلاكثورن، وهو من تأليف جوستين ماركس وراشيل كوندو.

ويدور مسلسل Shōgun في اليابان الإقطاعية، وبالتالي فإنه يرسم تصادم رجلين طموحين من عوالم مختلفة وأنثى ساموراي غامضة، وبحار إنجليزي مجازف انتهى به المطاف إلى غرق سفينته في اليابان، أرض ستعيد ثقافته غير المألوفة تعريفه في النهاية اللورد توراناجا، دايميو ذكي وقوي، على خلاف مع خصومه السياسيين الخطرين؛ والسيدة ماريكو، وهي امرأة تتمتع بمهارات لا تقدر بثمن ولكن روابط عائلية شائنة يجب أن تثبت قيمتها وولاءها.