جاستن تيمبرليك .. هكذا أصبح عضوًا في فرقة NSYNC وصنع نجوميته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل العالمي جاستن راندال تيمبرليك المولود في 31 كانون الثاني 1981، المولود في ممفيس، تينيسي، لأبوين لين (بومار) وراندال تيمبرليك، الذي كان والده قسًا معمدانيًا، في سن الحادية عشرة، ظهر في برنامج Star Search (1983)، وعلى الرغم من أنه لم يفز، إلا أن ذلك لم يثبط طموحاته.

ظهر أيضًا في The All New Mickey Mouse Club (1989)، حيث كان من بين نجومه بريتني سبيرز، رايان جوسلينج، كيري راسل، كريستينا أغيليرا وزميل الفرقة المستقبلي جي سي تشيز. في سن الرابعة عشرة، أصبح جاستن عضوًا في فرقة الصبيان NSYNC. في عام 1998، أصدرت المجموعة ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا. لقد حققوا نجاحًا كبيرًا مع المعجبين وصنعوا مكانًا لأنفسهم في عالم الموسيقى بسلسلة من الألبومات التي حققت مبيعات كبيرة. في بداية عام 2002، أمضى جاستن وقتًا في العمل على الأغاني وكتابتها لألبومه الفردي الأول. خلال هذا الوقت، انفصل عن صديقته بريتني سبيرز. صدر الألبوم المنفرد بعنوان "Justified" في نوفمبر من عام 2002. ومن بين أغاني ألبومه المنفرد: "Like I Love You" و"Cry Me A River" و"Rock Your Body".

تفرع تيمبرليك إلى مهنة التمثيل، بعد أن لعب دور البطولة مؤخرًا في الشبكة الاجتماعية (2010)، والأصدقاء ذوي الفوائد (2011)، ومشكلة مع المنحنى (2012).