حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته "مرة شكرًَا"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بإسم "مرة شكرًَا"، وهي من ألحان الملحن ياسر بو علي، وكتابة الشاعر عبد الله الملحم، و توزيع زيد نديم وميكساج حسام كامل، وتقول كلمات الأغنية كاملة :

مررة شكراً . .

ع المسافة ..

والكلافة ..

والفراق اللي أعافه !

ع اللي فيني ..

وفـْ سنيني !

وكل شي بينك وبيني ! إنت ماقصرت فعلاً ..

مررة شكراً ____ شوف لك غيري وعاشر ..

ماني أوّل .. ماني عاشر ..

ياكثر عشّاق ذابوا ..

في اللي حبّوهم وغابوا ..

وش نقص منهم حبيبي ..

غير جرح .. ومنْه طابوا .. هالحكي آخر شعوري

وصار ردّك مو ضروري ..

السكوت اليوم أهوَن

مررة شكراً

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