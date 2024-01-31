دنيا بطمة تدخل السجن .. قرار عاجل من المحكمة ضد الفنانة المغربية

أوقفت السلطات المغربية الفنانة دنيا بطمة، مساء الأربعاء، تنفيذاً لحكم بالسجن لمدة عام، في القضية المعروفة باسم “حمزة مون بيبي”.
وكانت النيابة العامة المغربية قد أمرت بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحبس الفنانة المغربية، بعدما تم رفض النقض المقدم منها.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق بطمة وشقيقتها ابتسام، بالسجن لمدة عام. وكانت قضية “حمزة مون بيبي” قد بدأت قبل سنوات، عندما أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق “سناب شات”، واستهدف من خلاله فنانات مغربيات، وتم اتهام دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الحساب.
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