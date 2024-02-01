شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب "موسم الهجرة إلى الشمال" للكاتب السودانى الطيب صالح فى "حالة خاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أمانى النجار "غادة عادل " فى الحلقة العاشرة من مسلسل حالة خاصة، مساعدة نديم "طه دسوقى" بعد فتح مكتب محاماة الخاص به و إرسال عدد من القضايا له، كما صرحت رام الله "هاجر السراج" عن حبها لنديم ورفضت الطلاق منه.

ويحرص نديم يوميا على فتح مكتبة الأصدقاء مكان عم جميل "نبيل على ماهر" بعد رحيله، ودخل رجل يسأل على كتاب "موسم الهجرة إلى الشمال" للكاتب السودانى الطيب صالح، ليعطيه نديم الكتاب ببلاش مثلما كان يفعل عم جميل.



حالة خاصة الحلقة 10

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.



حالة خاصة الحلقة 10

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.