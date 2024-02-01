سيرين عبد النور :"أطفال غزة الشهداء لهم حياة أبدية بإذن الله "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تواصل الفنانة سيرين عبد النور دفعها عن الشعب الفلسطيني، لما يمر به من أحداث أليمة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأعادت نشر تغريدة، لأسرائيليين يعذبون طفلًا فلسطينًا، وعلقت عليها قائلة: "نقص الرجولة والإنسانية نهايتها عذاب أبدي، أطفال غزة الشهداء لهم حياة أبدية بإذن الله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، ومن تأليف سلام كسيري، وإخراج رنده علم.

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