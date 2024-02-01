ميرنا وليد - بيروت - تشهد علاقة عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، بالممثل الأميركي برادلي كوبر، توتراً بسبب تدخل والدة كوبر.

وقالت مصادر مقربة من جيجي حديد لـ "ناشونال إنكوايرر"، أن العلاقة بين الثنائي تشهد حالة من التوتر بسبب تصرفات والدة برادلي، جلوريا كامبانو.

وأضاف المصدر أن برادلي يبذل جهداً للحفاظ على هدوء الأمور بعد الـ "دراما" التي أحدثتها جلوريا.

ولفت المصدر إلى أن المشكلة تكمن بحضور والدة برادلي في مواعيد الثنائي، وأضاف أن جيجي تعبت من عدم احترام والدة حبيبها لخصوصيتهما، وأبدت الاستياء من مرافقة جلوريا لابنها في معظم نشاطاته من دون مراعاة لحياته الشخصية.

وتابع المصدر، أن حضور جلوريا حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الأخير كان سببًا آخر في توتر العلاقة، إذ أنه كان من المتوقع أن تقضي جيجي وبرادلي لحظات خاصة بعد الحفل، لكن تدخل والدة برادلي أحدث إحباطًا لجيجي.

وأشار المصدر إلى أن جيجي حديد شعرت بخيبة أمل شديدة عندما حضرت جلوريا كامبانو حفل الجوائز، واضطرت للانضمام إليهما على مائدة العشاء، ما زاد من استيائها.

كانت هذه تفاصيل خبر توتر العلاقة بين جيجي حديد وبرادلي كوبر بسبب والدة الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.