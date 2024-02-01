نادين نسيب نجيم :"بدي وعد من الفانز يلي بمون عليهم".. فماذا طلبت منهم؟

ميرنا وليد - بيروت - قبل بداية شهر رمضان المبارك، قررت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن تطلب أمراً يعاني منه كل الممثلين والمشاهدين مع عرض كل مسلسل جديد اذ يتسابق البعض على حرق الأحداث والكشف عن مشاهد الحلقة التالية بسبب حصول بعض المنصات على الحق الحصري الأولي لعرض كل حلقة.
وكتبت نادين على صفحتها: "بدي وعد من الفانز يلي بمون عليهم انه بس تشوفوا الحلقة على شاهد قبل العرض على الشاشة ما تحطوا مقاطع و ما تحرقوا الاحداث و لا تقولوا شو صار و لاتحطوا صور و لاشي كرمال يلي ما حضر يستمتع بالعرض و مرسي حبيباتي"
يذكر ان نادين نسيب نجيم ستطل في مسلسل 2024 الى جانب الممثل السوري محمد الأحمد.
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