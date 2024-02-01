أديل تنشر فيديو غامض وتثير تساؤلات متابعيها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة العالمية أديل مقطع فيديو غامض لها عبر حسابها الرسمي، أثارت فيه فضول متابعيها.



وشاركت أديل متابعيها مقطع فيديو يتألف من لقطات مونتاج سريعة لها، ويتخللها تاريخ مخفي: "31.01.2024"، يظهر لأجزاء من الثانية فقط، والفيديو مصحوب بمقطع من أغنيتها "OH MY GOD"

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وقامو بتقديم تخميناتهم حول هذا الإعلان الغامض.

وبالرغم من التساؤلات الكثير التي أثارها المتابعون، إلا أن أديل لم تعلق على هذا الفيديو حتى الآن.

يذكر أن أديل كانت قد أكدت في الأسبوع الماضي أنها تخطط للقيام بجولة عالمية أخرى عند إصدار ألبومها الجديد، لكنها أشارت إلى أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب. كما أنها لم تعد جمهورها المترقب بأي أغنية جديدة.

وقالت أديل: "لا أعتقد أنني سأقدم ألبوماً لبعض الوقت".

