فيفي عبده تتمايل على أنغام "وصلتلها" لهيفا وهبي بأسلوب مثير وتحدث بلبلة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده، وهي تتمايل على أنغام أغنية "وصلتلها" للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بأسلوب إعتبره الكثيرين مثير وجريء.

وقد بدت فيفي عبده وهي تستعرض الماكياج الذي طبقته على وجهها، وترقص وتتمايل، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، منقسمين من إعتبره عادي، وإعتبر أنها عفوية بطريقة رقصها، ومنهم من إعتبر أن عمرها لا يتناسب مع هذه الحركات، وجاء في التعليقات: "استغفر الله العظيم واتوب اليه ذنوووب عالفاضي"، " حسبي الله"، "الله يهديها" وغيرها من الانتقادات اللاذعة.

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