فن ومشاهير

أنغام تغني في الكويت في هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة

تستعد الفنانة أنغام والنجم فؤاد عبد الواحد، لإحياء حفلهما الغنائي المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت"، والذي سيقام في الأسبوع الثاني يوم 8 فبراير المقبل، على خشبة مسرح أرينا.

ونشرت شركة روتانا بوستر الحفل على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صوت مصر أنغام، والنجم فؤاد عبد الواحد، يلتقون في الكويت لإحياء حفلة مميزة، في الأسبوع الثاني من مهرجان فبراير الكويت".

ويذكر أن من المقرر بدء فعاليات مهرجان "فبراير الكويت"، يوم 1 فبراير المقبل، ويفتتحه الفنان الكبير محمد عبده.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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