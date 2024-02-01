أنغام تغني في الكويت في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة

تستعد الفنانة أنغام والنجم فؤاد عبد الواحد، لإحياء حفلهما الغنائي المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت"، والذي سيقام في الأسبوع الثاني يوم 8 فبراير المقبل، على خشبة مسرح أرينا.

ونشرت شركة روتانا بوستر الحفل على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صوت مصر أنغام، والنجم فؤاد عبد الواحد، يلتقون في الكويت لإحياء حفلة مميزة، في الأسبوع الثاني من مهرجان فبراير الكويت".

ويذكر أن من المقرر بدء فعاليات مهرجان "فبراير الكويت"، يوم 1 فبراير المقبل، ويفتتحه الفنان الكبير محمد عبده.

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