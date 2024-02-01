هند صبري تصف إحدى متسابقات برنامج "Shark Tank" بـ "علا عبدالصبور الحقيقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة هند صبري عضو لجنة تحكيم برنامج المسابقات "Shark Tank" الذي يعرض على قناة "CBC" على متسابقة "صيدلانية" حققت الآلاف من المبيعات برأس مال لا يتخطى الـ 200 جنيه.

وحرصت "هند" على تحيتها خلال الحلقة وعلقت قائلة: "برافو عليكي أنا النهاردة قابلت علا عبد الصبور الحقيقية" في إشارة لشخصيتها بأحداث مسلسل "عايزة أتجوز" عام 2010.

ويحقق برنامج "Shark Tank" نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة ويضم عدد من رجال الأعمال الذي يقومون بدعم عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة في محاولة لمساندة الشباب وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

من ناحية أخرى كشفت "نتفليكس" خلال الساعات القليلة الماضية عن الإعلان التشويقي للجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" استعدادًا لعرضه على المنصة خلال الفترة المقبلة، وظهر أبطال الموسم الثاني من المسلسل وهو يبحثون عن"علا" ليظهر الفنان ظافر العابدين في نهاية الإعلان ويكشف عن معرفته بمكان "علا"، كما ظهرت الفنانة هند صبري بنهاية الإعلان وهي تروج للموسم الثاني قائلة: "البحث عن علا الموسم الثاني قريبًا جدًا على نتفليكس".

والموسم الثاني من "البحث عن علا" سيصدر على "نتفليكس" بعد النجاح الكبير لمسلسل "البحث عن علا" عام 2022 والذي كان بمثابة إعادة إنتاج لمسلسل "عايزة أتجوز" عام 2010 والذي حقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ويستكمل الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" رحلة الدكتورة علا عبد الصبور بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة واكتشاف نفسها ومحاولتها البحث عن الحب، بجانب مراعاة المسؤوليات الموضوعة على عاتقها.