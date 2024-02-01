بالفيديو- عصام كاريكا يحتفل بزفاف ابنته بحضور عدد كبير من النجوم

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إحتفل الفنان المصري عصام كاريكا، بزفاف ابنته “مي” على المهندس هشام نبيل، وسط أجواء عائلية وبحضور مجموعة من الفنانين في مقدمتهم الفنان تامر حسنى الذي احتفل بالعروسين على طريقته الخاصة وقدّم لهم مجموعة من اجمل اغانيه.
أقيم حفل الزفاف داخل أحد الفنادق الشهيرة في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من النجوم منهم حكيم، ايهاب توفيق، الراقصة دينا، حميد الشاعرى ،محمد محيى خالد يوسف،، ومصطفى حجاج اضافة الى عدد كبير من الملحنين والشعراء والاعلاميين. كذلك حضرت الحفل الفنانة يسرا والفنان سليمان عيد واحمد ادم . http://www.instagram.com/p/C2zZW7ioALI/
الفنان عصام كاريكا شارك عدد من لقطات الحفل عبر مواقع التواصل، حيث بدا في غاية السعادة والتأثر لحظة تسليم ابنته لزوجها، كما غنى لها أغنية “شانكوتي”.
نذكر ان ابنة الفنان عصام كاريكا تعمل مخرجة ومنتجة برامج رياضية في قناة on sport.
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