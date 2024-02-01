غادة عادل بصور من كواليس “حالة خاصة”.. ورسالة لطاقم المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة غادة عادل عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من كواليس مسلسلها “حالة خاصة” الذي انتهى عرضه على الشاشة.

ووجّهت غادة من خلال الصور رسالة شكر الى فريق عمل المسلسل، حيث قالت: “شكراً لجميع طاقم العمل والممثلين، لقد كانت تجربة رائعة حقاً، وآمل بصدق أن يستمتع الجمهور بهذه السلسلة”.

وتدور أحداث مسلسل “حالة خاصة” حول “نديم أحمد أبو سريع” الذي يلعب دوره طه دسوقي، وهو طالب متفوّق في كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول في دفعته، لكن لم يتم تعيينه مُعيداً في الجامعة، لإصابته بمرض التوحّد، إلا أنه يحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، لأنه “حالة خاصة”، ويتمنى أن يصبح محامياً ناجحاً، فيتقدّم للعمل في مكتب المحامية الشهيرة “أماني النجار” التي تجسّدها الفنانة غادة عادل، وتضطر المحامية إلى قبول “نديم” للعمل في مكتبها، بعد أن يُثبت لها ذكاءه وقدراته.