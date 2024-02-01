فن ومشاهير

محمد رمضان “أسد أسود” بعد جولته الغنائية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان محمد رمضان التحضير لفيلمه الجديد “أسد أسود”، استعداداً للبدء بتصويره خلال شهر شباط (فبراير) الجاري، وذلك بعد جولته الغنائية والتي اختتمها بالمشاركة في إحياء حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تُقام حالياً في الكوت دي فوار.

وكان رمضان قد كشف في تصريحات إعلامية تفاصيل فيلمه الجديد “أسد أسود” خلال تواجده في لتقديم حفل في الرياض، قائلاً: “أحضّر لفيلم “أسد أسود”، ونصوّر 60 في المئة منه في المملكة العربية السعودية و40 في المئة في مصر، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب”.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البوستر وقد ظهر خلاله محمد رمضان مرتدياً ملابس تاريخية ليكشف أن العمل يدور في حقبة زمنية قديمة… وقد انضم أخيراً الى بطولة العمل، الفنانون: ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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