إتهامات بسرقة كلمات أغينة "صندوق" لـ أصالة.. والكاتب يرد

ميرنا وليد - بيروت - بعد الإتهامات التي وجهت للكاتب السوري رامي كوسا، بسرقة كلمات أغنية "صندوق" للفنانة السوري أصالة، رد رامي على إتهامات الشاعر والإعلامي اللبناني عبد الغني طليس ونفى كلامه.



وكان طليس قد كتب عبر حسابه الخاص: "عالبال يا ضحكة أبي.. ترقّصني وتقلّي العبي، يا بيتنا قد ما غبت مشتاقة للعتبات"، هذه كلمات أغنية أصالة الجديدة، لكن الفكرة وتركيب الأغنية مأخوذ عني في أغنية نشرتُها في الفايسبوك منذ أشهُر: طالع ع بالي إرجع سنين، ع بيت أهلي الطيبين، إقعد ع بابُن بوس عتابُن، قلّن تركتوني لمين، مبروك لأصالة ما سُرِقَت فِكْرَتُه مني".

فقام رامي كوسا بمشاركة الجمهور مقطع صوتي لكلمات الأغنية منذ 6 سنوات، مرفقاً بتدوينة قال فيها: "الأستاذ كاتب هي الأغنية قبل أشهر، ونحن "سرقنا" فكرتها من عندو، وعم يحكي بثقة. في المرفق فيديو، فيه وحدة من اوائل المسودات اللي انشغلت سنة 2018 ،يعني من قبل ما الأستاذ يفكر يكتب الشغلة يلي "سرقناها" منو بشي 6 سنين، تعيش وتكتب وتلهمنا يا استاذ".

وكتب عبد الغني طليس بعد ذلك: "الشبّ اللي استحلى أغنية سبَقْتُه على فكرتها عن الأهل والذكريات والبيت الذي ربينا فيه اسمه رامي كوسا، مش هون المشكلة، المشكلة إنو تنمّر علَيّ. مرّة فيلمون وهبي لحّن أغنية ضاربة جداً لشريفة فاضل هي "حبيبي نجار". استحلى ملحنٌ اللحنَ فسرقه وركّبه على كلمات وسجّله. التقى فيلمون بالملحن السارق اللي فنجر عيونه بفيلمون ناوياً الشرّ، فحبكَت مع فيلمون الذي قال لهُ: لا تواخذني سرقتلّك لحنك".