فعاليات متنوعة بمكتبة مصر الجديدة ومتحف الطفل.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم فعاليات البرنامج الثقافى الذى اعدته جمعية مصر الجديدة في كافة منصاتها الثقافية والإبداعية، متحف الطفل ، ومكتبتى مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل ، والحافل بالعديد من الانشطة الثقافية والفنية والادبية وحفلات توقيع الكتب، حيث تتصدر هذ الفعاليات المشهد الثقافى في ظل الزخم الذى تفرضه فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 55.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان الجمعية تحرص كل شهر على اخراج فعاليات متنوعة تتناسب مع كافة الفئات الاجتماعية والمراحل العمرية المختلفة، الشأن الذى اصبح معتاد علية مرتادى المنصات الثقافية التابعة للجمعية.

وتستهل الجمعية، أولى نشاطاتها من مكتبة مصر الجديدة للطفل حيث تنطلق في الرابعة من عصر اليوم الخميس محاضرة تنفذها المكتبة ، حول لغات البرمجة للأطفال والتى تستهدف الاطفال من سن 8 وحتى 18 عاما، إذ تعد البرمجة هى لغة العصر ومن خلالها يمكن للاطفال تطوير مهاراتهم وإثراء معرفتهم.

وأشار الدكتور نبيل حلمى، الى ان هذه اللغات شأنها شأن اللغات التي نستخدمها للتواصل اليوميّ بيننا، وبات على اولياء الامور أن يعلّموا أطفالهم هذه اللغات البرمجية، باعتبارها الأساس لوظائف المستقبل المختلفة، وإضافةً إلى أنها تسهم في التطور الذهني السريع للأطفال، وتكسبهم القدرة على التفكير ، والقدرة على حل المشكلات، ومن خلالها يمكن للاطفال تطوير مهاراتهم وإثراء معرفتهم ، المحاضرة بالتعاون مع اكاديمية المبرمج الصغير.

كما اكد الدكتور نبيل حلمي، ان مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل " يواصل فعالياته في ركن الطفل داخل الصالة رقم 5 في معرض القاهرة الدولى للكتاب في نسخته 55، يستقبل ركن الطفل الخاص بالمتحف زوار المعرض بالعديد من الفعاليات وورش العمل التى تجذب الاطفال واولياء الامور لخوضهم تجربة فريدة عنوانها التعلم عبر وسائل الترفية المحببة للاطفال، ويفتح المتحف في ركن الطفل ابوابه في الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس لرواد المعرض فى تجربة جديدة بعنوان ورشة علوم عن مراحل نمو النبات وورشة فنون تكوين هرم مجسم ، وذلك في اطار مشاركته في المعرض ب 6 فعاليات على مدار اسبوع تنتهى فى السادس من فبراير الجارى ، كان المتحف استهل اولى فعالياته يوم الاحد الماضى بورشة عمل تناولت التاريخ الفرعونى وتشكيل سيارة مجسمة باستخدام الورق المقوى والوان غير ضارة.

وأضاف حلمى، أن مكتبة مصر الجديدة العامة تنفذ في الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة محاضرة بعنوان " لماذا نفشل من واقع استشارات نفسية"، للدكتورة داليا الشيمى خبيرة العلاقات الاجتماعية والتى تتناول بعض المعوقات التى تواجهها في حياتك وتمنعك من تحقيق أهدافك؟ماهي هذه المعوقات؟مفاتيح النجاح والأمل الذي تريده لتحدد ما الذي تحتاجه لتحقيق طموحاتك، إذا هناك أمل واالكثير من الأمل المهم أن لا تتوقف وألا تشعر بالإحباط.

فالتغيير يبدأ من الداخل وليس من الخارج،وبينما تطبق ما به من تمرينات سوف تكتسب الثقة بالنفس غير محدودة تمكنك من تحقيق ما تريده فى الحياة، هذة الثقة ستجعلك أكثر قدرة على إحداث التغييرات التى طالما رغبتها.فالعالم الخارجي مجرد عامل مؤثر ولكنه ليس العامل الوحيد والفاصل والحاسم بين تحقيق ماتريده وعدم تحقيقه، إنه ليس السبب فيما أنت عليه لكنه النتيجة لما أنت وصلت إليه.