قبل طرح Dune 2.. دينيس فيلنوف يكشف معلومات جديدة عن الجزء الثالث

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج العالمى دينيس فيلنوف أنه سيتوقف عن العمل على سلسلة Dune بعد الجزء الثالث من السلسلة، الذى يعتمد على رواية فرانك هربرت الثانية في سلسلة "Dune Messiah"، وذلك قبل شهر من طرح الجزء الثانى من السلسلة Dune: Part Two، يوم 1 مارس المقبل عالميا.



ورغم أنه لم تعط شركة Warner Bros بعد الضوء الأخضر الرسمي لفيلم "Dune 3"، ولكن إذا مضى الاستوديو قدمًا، فمن المرجح أن يمثل هذا الجزء الأخير من لـ فيلنوف بالرغم من وجود عدد من سلسلة هربرت الأدبية مع العديد من التتابعات مثل "Children of Dune" و"Children of Dune" و"Children of Dune" وغيرها.

وأكد فيلنوف لمجلة تايم في مقابلة جديدة قبل طرح فيلم "Dune: Part Two": "سيكون فيلم Dune Messiah هو آخر أفلام Dune بالنسبة لي".

وقال المخرج في ديسمبر من العام الماضى 2023، إن فيلم "Dune Messiah" "يتم كتابته الآن، السيناريو على وشك الانتهاء لكنه لم ينته بعد، وسيستغرق الأمر بعض الوقت".

ودار فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.