شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين والدة دياب فى مسلسل "مليحة" والعرض فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة القديرة ميرفت أمين على المشاركة في بطولة مسلسل "مليحة" الذى يقدم بطولته النجم دياب، والمقرر عرضه في رمضان 2024، من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد ميرفت أمين شخصية والدة الفنان دياب في أحداث المسلسل.

وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور بعض المشاهد كل من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة .

يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل كل من رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.

وكات آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين مسسل "تغير جو" بطولة منة شلبى، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من إياد نصاد نصار، عصام عمر، عايدة الكاشف، تأليف منى الشيمى، إخراج مريم أبو عوف.