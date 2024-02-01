غنوة محمود تشارك مع هاني سلامة في هذا المسلسل الرمضاني

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة اللبنانية غنوة محمود كضيفة شرف في مُسلسل "أمير العوامري" بعدما انضمت إلى طاقم عمله والذي سيعرض خلال شهر رمضان 2024.

وقد عبّرت غنوة عن حماستها الكبيرة بالمُشاركة في هذا المُسلسل الذي تلعب من خلاله شخصيّة "ليلى" حيث قالت:” دوري في هذا العمل جديد ومُختلف ويُشكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة لي وأنا سعيدة جداً بالوقوف للمرّة الأولى أمام النجم الكبير هاني سلامة وبالعمل مرّة جديدة مع المُخرج محمّد النقلي الذي سبق وتعاملت معه من خلال عدّة أعمال أبرزها "حيّ السيّدة زينب" الذي لاقى نجاحاً كبيراً في مصر أضف إلى مُسلسلي "الدولي" و "البيت الكبير".

ويلعب بطولة المسلسل هاني سلامة إضافة إلى نخبة من نجوم الدراما المصريّة، ويتناول المُسلسل الصراعات بين رجال الأعمال ضمن إطار إجتماعيّ وخطوط رومنسيّة”.

مسلسل "أمير العوامري" إخراج محمّد النقلي وتأليف الكاتب أحمد صبحي.

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