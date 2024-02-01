دياب يقدم مسلسل "مليحة" فى رمضان عن القضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم النجم دياب بطولة مسلسل "مليحة" الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة.

وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار .

وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور كلا من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة .

آخر أعمال دياب

يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل كلا من رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وأخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.

وانضمت الفنانة ميرفت أمين لأسرة مسلسل “مليحة” الذى يقدم بطولته النجم دياب، والمقرر عرضه في رمضان 2024، من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

شخصية ميرفت أمين فى مسلسسل مليحة

حيث تجسد ميرفت أمين شخصية والدة الفنان دياب في أحداث المسلسل.

وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور بعض المشاهد كل من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة.

آخر أعمال دياب

يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل كل من رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.

قصة تغيير جو

تدور أحداث المسلسل «تغيير جو»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

آخر أعمال ميرفت أمين

وكات آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين مسسل "تغير جو" بطولة منة شلبى، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من إياد نصاد نصار، عصام عمر، عايدة الكاشف، تأليف منى الشيمى، إخراج مريم أبو عوف.

وكانت شاركت المطربة غادة رجب، جمهورها صورة جديدة جمعتها مع النجمة القديرة ميرفت أمين فى أحدث ظهور لهما.

وأبدت غادة حبها الكبير للفنانة ميرفت أمين، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "صباح الجمال مع أحلى ست في العالم، أمي الغالية.. بحبك".

وكانت المطربة غادة رجب، طرحت مؤخرًا أغنية الجديدة "في حياتنا" والتي أهدتها إلى نجوم

الفن الراحلين، قائلة: "أردت أن أقدم لفنانينا الراحلين هدية محبة وتقدير، وأن أؤكد لهم أن رسالتهم الفنية وصلت على أكمل وجه، وهذا ما يظهر بوضوح في مدى الحزن الذي يصيب الجميع حينما يرحل فنانونا الكبار وكأنهم أفراد في عائلة كل مصري وكل عربي".