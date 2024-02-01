فن ومشاهير

مايا دياب تطلق ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MyMayaV

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MYMAYAV بعد طول إنتظار، إذ كانت قد صدرت الأغنيات الأولى من الألبوم بالأشهر الماضية وهي "طاقة ايجابية" و"تقلان".

تفاصيل أغاني ألبوم مايا دياب الجديد

وتقدم مايا حالياً لمحبيها أغنياتها الجديدة المنوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية منها "كلّن قالولي" وهي الأغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع المبدع هادي شرارة. وتدمج مايا بهذه الأغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص .

 

مايا دياب تغني بالمغربية في “ديالا” 

وبعد نجاح أغنية "ديالي" باللهجة المغربية ، تكرر مايا تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية "قولّي" وهي من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي، أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان "تعالى وافرح" من كلمات أحمد المالكي ، ألحان مدين وتوزيع هادي شرارة .

 

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ويتبقى من الألبوم أغنية واحدة ستقدمها على طريقة الديو مع نجم عالمي تكشف تفاصيلها لاحقاً وحينها يكون الألبوم قد اكتمل، وتتعاون مايا بهذا الالبوم مع Warner music Middle east ، وقد صورت أغاني الألبوم كلها بطريقة مبتكرة وبأجواء متشابهة تجمع بين البساطة والفرح والرومنسية مع المخرج جو بو عيد.

 

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وبدأت مايا منذ حوالى أسبوع بالترويج لأغنيات ألبومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها فكشفت تفاصيل كل أغنية وأجوائها وردة فعلها عليها ، فاستطاعت من خلال تفاعل جمهورها معها بأن تتصدر الترند وبأن تكون حديث الصحافة العربية حتى قبل إصدار الألبوم.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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