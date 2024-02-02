حسين الجسمي يتجاوز المليون مشاهدة بـ مرة شكرا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان حسين الجسمي بأغنيته الجديدة “مرة شكرًا”، أكثر من مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية مره شكرا لحسين الجسمي

أغنية مره شكرا لـ حسين الجسمي من كلمات عبد الله الملحم، ألحان ياسر بوعلي، وتقول كلماتها "مررة شكراً ع المسافة والكلافة والفراق اللي أعافه ! ع اللي فيني .. وفـْ سنيني ! وكل شي بينك وبيني ! إنت ماقصرت فعلاً مررة شكراً شوف لك غيري وعاشر .. ماني أوّل .. ماني عاشر .. ياكثر عشّاق ذابوا .. في اللي حبّوهم وغابوا .. وش نقص منهم حبيبي .. غير جرح .. ومنْه طابوا .. هالحكي آخر شعوري وصار ردّك مو ضروري .. السكوت اليوم أهوَن مررة شكراً

أغاني حسين الجسمي الجديدة

كانت آخر إصدارات حسين الجسمي الغنائية من خلال أغنية “الله يخليك لاهلك”، والتي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها: "الله يخليك لهَـلك تعال انا مشتاق لك قلبي اذا نبضه سِكت والله ترى مااحـلّـلِك بموت من شوقي عليك أبيك واكثر من ابيك ياللي انت في عمري شريك قلبي انا سجّلته لك أموت فيك انت شبلاك !؟ ويهلكني غيابك هلاك مابي أكون الا معاك ومابي تحس الا اني لك أقول والا ما أقول تصول في بالي وتجول مايلوق لي غيرك أبد وغيري أبد مايلوق لك

بجانب أغنية “شوق قلبي” التي سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها" الصيف راح و حر الاشواق ما راح يا شوق قلبي ،، كيف عمري بدونك أنت الهناء و الحب عمري و الافراح و فرحة حياتي يوم أناظر عيونك جنيت من حبك على قلبي ارباح و قلبي حلف طول الزمن ما يخونك غلاك من فوق الغلاء و يوم ما طاح على النوازي // كانهم يسالونك يالنايف المملوح كساب الامداح على جمالك خايف ان يحسدونك العين دعجاء و الهدب كنه رماح أشغلتهم و الا أنت ما يشغلونك الي رميته كنه مصوب سلاح هونك على قلوب المخاليق هونك بالصبح خدك فيه من نور الاصباح و بالليل من لو البدر خذت لونك يا حر شوقي كيف مالشوق برتاح الصيف راح و حر الاشواق دونك ".