شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داوني جونيور: مارجوت روبي لم تحصل على التقدير بعد فيلم Barbie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى روبرت داوني جونيور أفكاره حول تمثيل الممثلة العالمية مارجوت روبي في فيلم Barbie، وذلك أثناء حديثه مع زملائه الممثلين ويليم دافو وستيرلنج ك. براون في مقابلة SAG-AFTRA حول موضوع الممثلين الذين لا يحصلون على التقدير الكافي عندما يتعلق الأمر بفن التمثيل وتصوير المشاعر والتعبيرات من خلال الشاشة.



روبرت داونى جونيور ومارجوت روبى

وصرح داوني جونيور قائلا:" لا يفشل أبدًا في إثارة إعجابي وتذكيري بمدى ضآلة ما عليك القيام به لتكون فعالاً، من خلال أبسط نسخة من التعبير، من وجهة نظرى لم تحصل مارجوت روبي على ما يكفي من التقدير".

تأتي تعليقات داوني جونيور بعد أن تم تجاهل مارجوت روبي في ترشيحات الأوسكار لأفضل ممثلة في حفل توزيع الجوائز.

وبالرغم من حصول الفيلم على ثمانية ترشيحات لجوائز الأوسكار في المجمل، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل ممثل مساعد لريان جوسلينج وأفضل ممثلة مساعدة لأمريكا فيرارا.

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.