شكرا لقرائتكم خبر عن أدوار شر قدمها رشوان توفيق ومشاهد رومانسية جمعته بـ سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان القدير رشوان توفيق بعيد ميلاده، اليوم الجمعة، فهو أحد أهم الفنانين الكبار، وله جماهير كبيرة فى مصر والوطن العربى، فهو مثالاً للطيبة وذو وجه ملائكى، وقدم رشوان توفيق خلال مشواره الكثير من الأعمال التى تركت بصمة كبيرة فى الفن المصرى.

اشتهر الفنان رشوان توفيق خلال مشواره بتقديم نوعية الشخصيات التى تتسم بالطيبة لما يتمتع به فى الحقيقة، كما أنه قدم الكثير من الأعمال الدينية المهمة والتاريخية منها: "على هامش السيرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإمام المراغى، وجاء الإسلام بالسلام، أبو حنيفة النعمان، الحسن البصرى، رابعة تعود، هارون الرشيد، أبو حنيفة النعمان"، ورغم كل هذا إلا أن الفنان رشوان توفيق قدم خلال مشواره بعض أدوار الشر لكنها قليلة، كما قدم دورا رومانسيا مع الفنانة سعاد حسنى.

أدوار الشر

قدم الفنان رشوان توفيق القليل من أدوار الشر وكان ذلك فى بدايات مشواره، وهو ما أكده خلال حلوله ضيفاً فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، حيث خاض تجربة أدوار الشر أمام نور الدمرداش فى مسلسل بعد العذاب، ومع الفنان أحمد توفيق فى مسلسل الشاهد الوحيد.

دور رومانسى مع سعاد حسنى

أدى الفنان رشوان توفيق خلال مشواره دوراً رومانسياً جمعه مع الفنانة سعاد حسنى، خلال فيلم "نادية" حيث جمعه بها عدد من المشاهد الرومانسية، وشارك فى بطولة الفيلم أحمد مظهر ونور الشريف، وغيرهما من النجوم الكبار.