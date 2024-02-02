حسن الرداد “محارب” في رمضان.. هذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء له مع برنامج “عرب وود”، عبّر الفنان حسن الرداد عن سعادته الكبيرة بمسلسله الجديد “محارب” والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل، موضحاً الأسباب التي شجّعته على تقديم المسلسل، ومؤكداً أنه غني بالنجوم الكبار.

وكشف الرداد تفاصيل المسلسل قائلاً: “مسلسل “محارب” جديد والدور اللي بقدّمه فيه مختلف”. وتابع: “بشتغل مع نجوم كبار… سعيد جداً إني بشتغل معاهم… زي النجم الكبير أحمد زاهر والأستاذ ماجد المصري والأستاذة نيرمين الفقي ومدام عفاف شعيب”.

واختتم الرداد حديثه قائلاً: “المسلسل مليان نجوم كتير أوي”.

يُذكر أن مسلسل “محارب” هو بطولة: حسن الرداد وأحمد زاهر في أول تعاون بينهما، وماجد المصري ونيرمين الفقي وعمرو محمود ياسين ومنة فضالي وعفاف شعيب وسماء إبراهيم، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

وكان آخر أعمال حسن الرداد الفنية، فيلم “بلوموندو”، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، ويشارك الرداد في بطولته كلٌ من: محمد رضوان، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومصطفى أبوسريع، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود.