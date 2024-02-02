بعد سجنها.. سعد لمجرد يساند دنيا بطمة برسالة قوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ساند النجم المغربي سعد لمجرد مواطنته وزميلته في الغناء دنيا بطمة، عقب إيداعها السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقها في قضية “حمزة مون بيبي”.

ونشر “المعلم” صورة لبطمة مرفقةً برسم قلب أبيض وتعليق جاء فيه: “الله يفرّج همك أختي دنيا”.

وكانت الشرطة القضائية في مراكش قد ألقت القبض على دنيا بطمة في مدينة الدار البيضاء بمنزل إحدى صديقاتها، وأودعتها السجن قبل منتصف ليل الخميس.

وجاءت هذه الخطوة بعد رفض محكمة النقض في الرباط الطعن الذي قدّمته بطمة، وتحويلها القضية إلى رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش، بعد أن أيّدت قرار المحكمة الابتدائية ضد بطمة، بالحبس النافذ 8 أشهر عام 2020، يليها الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.

وسبق أن تحدثت الفنانة المغربية في بثّ مباشر وبكت بحرقة طالبةً العفو من الملك المغربي، وأكدت أنها تتعرّض “لمؤامرة من عصابة كبيرة، ولكن ربي فوق هو اللي شايف مهما أتكلم في تفاصيل، ربنا فوق وهيجبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام، وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة”.

يُذكر أن قضية “حمزة مون بيبي” بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق “سناب شات”، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث “فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين”، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عاماً كاملاً.