بعد جدل استقالته من “الموسيقيين”.. مصطفى كامل يكشف أسباب قراره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: زار أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل في منزله وحاولوا إقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة من منصبه في النقابة، الذي اتّخذه وأعلن عنه أخيراً.

وخلال اللقاء، كشف كامل عن أسباب اتّخاذه هذا القرار، مؤكداً أنه حزن على حال أبنائه بعد رؤيتهم كم الإساءة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: “ليه بنتي تسمع شتيمتي على السوشيال ميديا وأنا في السنّ دي؟”.

وأضاف: “أنا استقطعت من جهدي ووقتي وبيتي علشان أشوف مصالح الناس، أنا بقالي سنين بتحدف بالطوب وعملت حفلة ومكنتش متوفّق علشان كنت تعبان، والناس قالت صوتك زي الزفت ليه؟ أتمنى الاهتمام بنقابة المهن الموسيقية أكثر من كدا كجهة مهمة في الدولة”.

وكان أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية قد نظّموا وقفة داخل مقر النقابة لإقناع النقيب مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة، وشارك في الوقفة: حلمي عبد الباقي ومنصور هندي وأحمد العيسوي، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

وجاءت وقفة مجلس نقابة المهن الموسيقية عقب عقد أعضائه اجتماعاً لمناقشة أمر استقالة النقيب مصطفى كامل، وإعلانه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تفويض منصبه كـ”نقيب” للفنان حلمي عبد الباقي كوكيل أول للنقابة.