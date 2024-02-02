أحمد السقا ينشر صورة جديدة من كواليس"جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد السقا، صورة له من كواليس مسلسله الدرامي الجديد "جولة أخيرة".

ونشر "السقا"، الصورة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام".

مسلسل "جولة أخيرة" عُرض يوم الخميس 25 يناير على أمازون برايم".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

"جولة الأخيرة" يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب "السقا": أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد.

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