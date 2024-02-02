شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرت "البروكة" لفنان الشعب سيد درويش فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض أوبرت "البروكة" لفنان الشعب سيد درويش، احتفالاً بمئويته، يومى الجمعة والسبت 2 و3 فبراير، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية التابع لدار الأوبرا المصرية.

أوبرت البروكة ترجمة النص محمود مراد، رؤية فنية محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي وجدي الفوي، تصميم اضاءة أحمد فتحى، تصميم ديكور عبد المنعم المصري، إخراج مهدي السيد.

أوبريت البروكة عرض كوميدي يضم 3 فصول مترجمة عن عمل أدبى فرنسى، وهو أحد أهم المساهمات الموسيقية لسيد درويش لإثراء المسرح المصرى وتدور قصته حول فتاة ريفية كلما حلت فى مكان جلبت لأهله السعد والرخاء.

جدير بالذكر أن سيد درويش أحد أبرز علامات الموسيقى العربية ولد عام 1892 بمحافظة الإسكندرية، بدأ مشواره الفنى بالإنشاد مع أصدقائه لألحان الشيخ سلامة حجازى والشيخ حسن الأزهرى، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بالحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغانى ومسرحيات وأوبريتات خالدة كما لحن النشيد الوطنى المصرى وتوفى عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا.