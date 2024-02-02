شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور محمود حميدة وأحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بحضور محمود حميدة وأحمد فتحي، ومن المقرر أن يكشف المؤتمر عن تفاصيل الدورة الحديدة، حيث تم توقيع عقد شراكة وتعاون بين المهرجان ويمثله المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والسفيرة ليلى بهاء الدين المدير التنفيذي لمؤسسة كيميت للسلام والمعرفة برئاسة السيد ممدوح عباس، بهدف دعم العلاقات بين الدول الأفريقية الشقيقة كأساس للتنمية في القارة الأم، وذلك أحد أهم أهداف مؤسسة كيميت.

كما يكشف السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان كافة تفاصيل وفعاليات الدورة الثالثة عشرة يوم بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.



حضور مؤتمر مهرجان الاقصر للسينما الافريقية