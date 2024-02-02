شكرا لقرائتكم خبر عن سيد فؤاد: مهرجان الأقصر يحتفى بمئوية فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، إن المهرجان تلقى 350 فيلما، وأن الدورة الجديدة تحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة، وأن الكاتب والناقد عصام زكريا سيقدم عنه كتابا بعنوان السينما لها أجنحة.

وأضاف سيد فؤاد خلال المؤتمر الصحفي أن المهرجان يحتفي بمؤية الفنان الكبير فؤاد المهندس.

ومن جانبه محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، إن المهرجانات لا يجب أن تتوقف ويجب أن تستمر مهما كانت الظروف، مؤكدا أن الفنان الحقيقي لا يعطله اي حدث، والنجوم الكبار لا يوقفهم وفاة صديق أو قريب والنماذج كثيرة.

وأضاف محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، خلال المؤتمر، أن المهرجان مهم ورغم أهميته يعاني في كل دورة للظهور بشكل مشرف، مؤكدا أن المهرجان لابد أن يلقى دعم من الجميع وأن الرعاة يحب أن يعرفون أنهم لا يشاركون في المهرجان وكأنه تبرع خيري وانما لأهمية الحدث.