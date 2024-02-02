شكرا لقرائتكم خبر عن حالة خاصة يستكمل طفرة watcht it الكبيرة فى آخر عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل مسلسل "حالة خاصة" الطفرة الكبيرة التى تعيشها منصة watch it فى العامين الماضيين، اذ استطاعت المنصة تقديم عدد من الأعمال الأصلية المختلفة والمتنوعة والتى حققت نجاحاً جماهيريا كبيراً، وكذلك على المستوى النقدى لاقت إشادات واسعة من قبل صناع الدراما والنقاد.

وقدم القائمون على منصة watch it الفنان الشاب طه الدسوقى فى أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل "حالة خاصة" بعد نجاحاته اللافتة فى الأدوار الكوميدية التى قدمها مؤخراً، ولكن المفاجأة هى مراهنة القائمين على المسلسل والمنصة عليه بعيداً عن الكوميديا فى أولى بطولاته وكسبوا الرهان فى النهاية.

منصة watch it راهنت على الشباب واعتمدت على نصوص مختلفة ومتنوعة فى أعمالها الأصلية خلال العامين الماضيين، وكسبت الرهان بعدما حققت هذه الأعمال نجاحاً كبيراً، ومنها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

واستطاع مسلسل "حالة خاصة" تصدر محركات البحث على موقع جوجل مع عرض كل حلقتين جديدتين على مدار الأسابيع الماضية، بعدما خلق حالة درامية متفردة وتناول طبيعة حياة مرضى طيف التوحد وبص روح الأمل والطمأنينة لدى العائلات، وإظهار أنهم لا يندرجون تحت فئة الأمراض الصعبة ولديهم قدرات خاصة.

مسلسل "حالة خاصة مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.