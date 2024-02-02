أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل بالقفطان المغربي.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بالقفطان المغربي.

ونشرت بسمة، الصورة التي ظهرت فيها أمام "أكلة مغربية"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة مباركة".

وجاءت تعليقات الجمهور على صورتها، كالتالي: "جميلة الجميلات بدون أي مجهود" ، "قلبي جمالك" ، "الأصالة المغربية وريحة خيرات البلاد تفوح من هاد القصرية" ، "الجميلة بزيادة" ، "ما شاء الله".

وكانت بسمة بوسيل، قد أعلنت انفصالها رسميا عن تامر حسني يوم 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد "تامر" الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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