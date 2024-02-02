نجوى كرم تحيي حفلاً مميزاً ضمن حفلات كأس آسيا

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في الليلة الثانية من حفلات قطر للسياحة التي يحتضنها الحي الثقافي كتارا وتنظمها شركة تذكار خلال فترة كأس آسيا، وغنت نجوى كرم مجموعة كبيرة من أشهر وأجدد أغانيها التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور وأشادت الفنانة نجوى كرم بالجمهور وتفاعله الكبير مع أغانيها.



وتضم قائمة الفنانين المشاركين في الحفلات الغنائية، الفنانين: أحمد سعد ونوال، والمايسترو المغربي أمين بودشار.

وكانت نجوى كرم قد كرمت بـ”جائزة صنّاع الترفيه الفخرية” في حفل Joy Awards، وأعلنت جورجينا رودريغيز اسمها أمام جميع الحضور من نجوم الوطن العربي والعالم، بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وأهدت نجوى كرم الجائزة الفخرية إلى وطنها لبنان.