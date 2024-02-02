ريهام عبد الغفور تطالب جمهورها بالدعاء لوالدها الراحل

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على مشاركة جمهورها صورة فيها سور من القرآن الكريم، وطالبت متابعيها بالدعاء لوالدها الراحل.

أبدت النجمة ريهام عبد الغفور اشتياقها لوالدها الراحل أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا.

ريهام عبد الغفور ووالدها الراحل

ونشرت صورة قديمة لهما عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "واحشتنى أوى يا حبيبى"

معلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور

يعد أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل «القاهرة والناس» أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات، كما يعد عبد الغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل «سليمان الحلبي» و«ليلة مصرع جيفارا» و«وطني عكا» و«النار والزيتون".

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور له حظ معها رغم أنه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت إلى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الاحبال بينه وبينها وفضل العودة الى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي.

وشارك في الكثير من الأعمال التليفزيونية أبزرها مسلسلات: "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرهم.

قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.

من ناحية أخرى تدخل الفنانة ريهام عبدالغفور لوكيشن تصوير مسلسل “صلة رحم” الذي يجمعها بالفنان إياد نصار، للمرة الثانية في مشوارهما الفني، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتنتظر ريهام عبدالغفور تصوير المسلسل حيث إن المسلسل ما زال في مرحلة الكتابة في الوقت الحالي.

وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 15 حلقة فقط، حيث ينتظر عرض المسلسل في رمضان 2024 على أحد المنصات الشهيرة.

ويعد “صلة رحم”، وهو اسم مؤقت، ثان مسلسل يجمع بين ريهام عبدالغفور وإياد نصار، إذ كان عملهما الدرامي الأول هو “وش وضهر” الذي تم عرضه العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا ونال إشادات الجمهور.

وكان آخر ظهور للفنانة ريهام عبدالغفور من خلال فيلم “أولاد حريم كريم” الذي ظهرت في آخر مشاهده كضيفة شرف، حيث ظهرت الفنانة الكبيرة في مشهد سريع في نهاية أحداث الفيلم، وكانت بمثابة مفاجأة من صناع العمل للجمهور الذي تفاجأ بها في النهاية.

وكانت أبدت الفنانة ريهام عبد الغفور سعادتها بعد تشجيع جمهورها وأصدقائها لها بسبب عدم فوزها بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية.

وحرصت ريهام عبد الغفور على مشاركة جمهورها منشور لها على “فيسبوك” وعلقت قائلة: “ممتنة جداً لكل الحب والدعم والتشجيع ودة عندي أهم من أي جايزة، وألف مبروك لزملائي واصدقائي اللي فازوا واتكرموا، ويارب دايماً نفضل نشتغل وننجح ونفرح كلنا”.

الأصلي

وكانت ريهام عبدالغفور حققت نجاحًا بمسلسل “الأصلي” من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف أمين جمال وحمدي التايه ومينا بباوي، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فاطمة الأصلي التي تسعي للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالآتي: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.