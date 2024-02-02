هيثم سعيد كما لم يره أحد من قبل مع “لايف ستايلز ستوديوز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن خطتها الاستراتيجية لطرح أعمال فنية منوعة لألمع الفنانين وبمختلف اللهجات العربية، أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، أحدث أغنية جديدة للفنان المصري هيثم سعيد بعنوان “سكاكينو” حصرياً على موقع يوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

أغنية “سكاكينو” باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي ايقاعي – سريع من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، أمّا النصّ فحمل تجدداً من حيث فكرة الإعجاب والغزل بالحبيبة.

على صعيد الصورة، حمل فيديو كليب أغنية “سكاكينو” توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان.

ظهر هيثم سعيد بفيديو كليب “سكاكينو” بصورة جديدة ومختلفة عن اطلالاته السابقة، فلعب دور بائع “عرانيس” الذرة الذي يقع في الحب من أول نظرة.

وتُعد أغنية “سكاكينو” أولى أغنيات هيثم سعيد في العام 2024، وكانت أغنية “بعلنها” آخر أغنياته في العام 2023.

أغنية “سكاكينو” من كلمات عليم والحان يوحنا فيكتور وتوزيع هشام البنا وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.