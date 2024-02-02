خالد يوسف عن المشاهد الحميمية في أفلامه: "مفيش ممثل هيعمل مشهد غصب عنه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل المخرج خالد يوسف ضيفًا على الهواء في مداخلة عبر أحد التطبيقات على قناة "العربية" وتحدث عن كواليس فيلمه الأخير "الإسكندراني"، وعن العديد من شائعات السوشيال ميديا حول إجبار "خالد" الممثلين في أفلامه لتنفيذ مشاهد حميمية رغمًا عنهم وهو ما نفاه المخرج بشدة.

وعن ضرورة المشاهد الحميمية بأفلامه السينمائية علق قائلا: "بشوف لما تبقي فيه ضرورة درامية لمشهد حميمي أنا بعمله بشكل طبيعي جدًا، وكل الممثلين أو الممثلات اللي حاولوا يركبوا تريند وعلى قفا خالد يوسف ياخدوا شوية لايكات وشوية شهرة زيادة وتواجد عشان يستعيدوا حاجات من 15 سنة ويقولك اصل المشهد ده معرفش ايه؟".

واستكمل: "مفيش ممثل هيعمل مشهد غصب عنه ومفيش ممثل هيقولي لأ مش عايز أعمل المشهد وأنا هخليه يعمله غصب عنه، يعني الممثلين اللي اشتغلوا معايا كانوا من أول لحظة لآخر لحظة راضيين على كل حاجة هم عملوها لكن بتحصل حاجات كده زي ما قولت السوشيال ميديا أثرت جامد على مواقف الناس وخلت الناس عايزه ياخد تريند".

وانهى تعليقه: "والله الفن مهمنته تهذيب الروح والنفس البشرية والارتقاء بها احنا مش بنعمل أفلام سينما أو مسلسلات عشان نثير غرائز الشباب هنستفيد ايه يعني؟".

ويواصل فيلم "الإسكندراني" تحقيق نجاحًا كبيرًا سواء بشباك التذاكر المصري أو الخليجي وتقترب من تخطي حاجز الـ 22 مليون جنيه بعد قرابة شهر من عرضه تجاريًا، وتدور أحداث الفيلم في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.