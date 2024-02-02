عرض فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام فى ماليزيا وتركيا.. 29 فبراير

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد عادل إمام عن موعد عرض فيلم "أبو نسب" في ماليزيا وتركيا، ونشر البوستر الدعائي للفيلم وعلق قائلا: "أبو نسب في سينمات ماليزيا وتركيا 29 فبراير".



محمد إمام

وحصد فيلم أبو نسب للنجم محمد إمام آخر ليلة عرض إيرادات بلغت 428 ألف جنيه ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية فى السينمات المختلفة 40 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض السينمائى، إذ طرح في دور العرض 27 ديسمبر الماضى.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.