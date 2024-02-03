شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مرور 49 عاماً على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، الذكرى الـ49 على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، إذ رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1975 عن عمر 77 عاماً.

أم كلثوم اسمها الحقيقى فاطمة إبراهيم السيد البلتاجى، كانت حياتها الفنية مليئة بالأعمال المميزة سواء أغانى أو أفلام.

وبدأت الغناء وهى طفلة صغيرة مع والدها فى الموالد والأفراح، وفى عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقى لها فى عام 1926، كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامى ثم الملحن محمد القصبجى، وعام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" والذى حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها فى فيلم "أولاد الذوات" عام 1932.

والتحقت أم كلثوم بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهى أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت فى عدة أفلام ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، ومن أهم الأغانى "أنت عمرى، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود" وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية.

وفى فترة السبعينيات عانت أم كلثوم من التهاب الكلى حيث سافرت إلى لندن للعلاج، حتى وفاتها يوم 3 فبراير عام 1975، وبمناسبة ذكرى وفاة كوكب الشرق شاهد أجمل 20 صورة نادرة لأم كلثوم.



كوكب الشرق ام كلثوم



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